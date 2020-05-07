رياضة | نجم برشلونة السابق : ريال مدريد أفضل لـ"مبابى" من البارسا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق : ريال مدريد أفضل لـ"مبابى" من البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسبانى سيسك فابريجاس نجم نادى موناكو الفرنسى، أن ريال مدريد هو الفريق الأنسب للنجم الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.

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وأكد فابريجاس أن مبابى لاعب شاب وطموح، ودائمًا ما يبحث عن الفرصة ليكون أفضل فى المستقبل ويمتلك قدرات هائلة للغاية.

وأضاف نجم موناكو الحالى وبرشلونة السابق، أن الفريق الأفضل لطريقة لعب مبابى هو ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه أكثر الفرق التى سيتمكن من الاندماج فى صفوفه.