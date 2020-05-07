الامارات | نادي غلطة سراي مهتم بخدمات الإسباني نيغريدو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي غلطة سراي مهتم بخدمات الإسباني نيغريدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام تركية عن اهتمام نادي غلطة سراي، بالتعاقد مع المهاجم الإسباني، ألفارو نيغريدو، عقب استقرار إدارة نادي النصر على عدم التجديد للاعب مع "العميد"، بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة "الصباح" التركية، إن غلطة سراي يستعد لإبرام صفقة كبيرة بضم نيغريدو، الذي سبق له أن تألق مع بيشكتاش، المنافس التقليدي لـ"الأسود"، إذ لعب لمدة موسم واحد مع بيشكتاش، وأحرز 18 هدفاً وصنع 10 أهداف في 49 مباراة، قبل أن ينضم إلى النصر في 2018.

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وأشارت إلى أن غلطة سراي يسعى للتعاقد مع نيغريدو، لتعويض الروماني، فلورين أندوني، الذي ستنتهي إعارته من برايتون الإنجليزي، في يونيو المقبل.

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