شكرا لقرائتكم خبر عن أوميد أوكري: أفضل الانضمام إلى الأهلي عن الزمالك لهذه الأسباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإثيوبي أوميد أوكري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن الأهلي لديه فريق عمل متكامل ويلعب بتكتيك خاص، وثبات مستواه على مدار الموسم يجعله يفضله على الزمالك في حالة وصول عرض من الفريقين.

وقال أوكري خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورتس» ردا على سؤال «إذا وصله عرض من الأهلي والزمالك بنفس الراتب ونفس الظروف من سيختار؟»: «انا لست مشجعًا للأهلي ولكنه لديه شخصية متميزة ودائما يؤدي بنفس المستوى منذ بداية الموسم حتى نهايته وله تكتيك خاص، هو فريق متكامل.. فريق عمل واحد.. عندما تنظر إلى الزمالك تجده يرتفع مستواه في أوقات وينخفض في أوقات أخرى.. ولكن الأهلي بصفة مستمرة على نفس المستوى».

وكانت بداية أوكري بالدوري المصري عندما انضم لصفوف الاتحاد السكندري موسم 2014-2015، ولعب بعدها لإنبي والإنتاج الحربي وسموحة وانضم إلى أسوان مع بداية هذا الموسم.