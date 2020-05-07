شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك بأقل من 10 ملايين يورو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، القيمة التسويقية التي يرى أنها مناسبة لموافقة النادي على احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدا أن الموافقة على أي عرض يجب أن تكون بعد موافقة الجهاز الفني.

وقال زادة، خلال استضافته في برنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورت»: «إذا جاء عرض احتراف خارجي لمصطفى محمد، لابد أن يحدد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون رأيه أولا، وكذلك أمير مرتضى المشرف على الفريق قبل أن يعرض الأمر على مجلس الإدارة».

وأكمل: «وفي حال موافقة الثنائي على رحيل مصطفى، يأتي دور المجلس لتحديد القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن اللاعب التي في رأيي الشخصي تقل عن 10 ملايين يورو نظرا لأسعار اللاعبين الحالية، هناك لاعبين في الدوري المصري وصل سعرهم لـ140 مليون جنيه».