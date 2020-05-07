إجتماع حاسم اليوم لتحديد مصير الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

اكّدت صحيفة كوريري ديل سبورت الايطالية أن إجتماعًا سيُعقد اليوم بين ممثلين عن الاتحاد الايطالي لكرة القدم واللجنة العلمية الموكلة البحث في إمكانية إستئناف بطولة ​الدوري الايطالي​ هذا الموسم بعد توقفها بسبب ازمة ​فيروس كورونا​.



وأشارت الصحيفة إلى ان الحاضرين سيبحثون عبر الفيديو البروتوكول التي وضعته اللجنة العلمية، وعلى أساسه سيتم حسم مصير الموسم، وهو أمر اكده وزير الرياضة فييتشنزو سبادافورا في تصريحات ادلى بها يوم الأربعاء.

وسيتناول الإجتماع عدّة فرضيات، منها أن يُصاب لاعب بالفيروس بعد إستئناف المباريات وكيفية التعامل مع الموضوع، وإن كان فريقه يستطيع اللعب من بعدها بشكل طبيعي أو أنه يحتاج للعزل، بالاضافة إلى مواضيع عدّة أخرى.