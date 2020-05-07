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تورينو يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

أعلن نادي ​تورينو​ الايطالي عبر موقعه الرسمي عن إصابة أحد لاعبيه ب​فيروس كورونا​، دون الكشف عن إسمه.

وأشار النادي إلى أن هذه الاصابة تم إكتشافها بعد عودة اللاعبين إلى مقر التدريبات وأثناء خضوعهم للفحوصات الطبية الروتينية، مضيفا أن لا عوارض ظهرت عليه، وتم وضعه في الحجر الصحّي مباشرة.

جدير بالذكر أن الحكومة الايطالية سمحت إبتداء من الرابع من شهر أيار بالتدريبات الفردية، على أن تبدأ التدريبات الجماعية في الـ18 منه، في حين أن لا موعد رسمي لحد الان لعودة مباريات ​الدوري الايطالي​.

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