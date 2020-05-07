شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة ينهى خطة البطولات والمعسكرات الخاصة بالاستعداد لـ"طوكيو 2021" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار الملف الخاص بالخطة المقترحة للبطولات والمعسكرات و حتى انطلاق أولمبياد طوكيو 2021 إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة .

تم تسليم الملف الخاص بالخطة إلى اللجنة الأولمبية بحضور كل من محمد الكردى وعبد الأول محمد مساعدى وزير الرياضة بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخب .

أكد عصام نوار رئيس الاتحاد أنه تم عرض الخطة المقترحة على مسئولى اللجنة والتى من المقرر أن تكون مدتها عام من البطولات و المعسكرات حتى انطلاق أولمبياد طوكيو 2021 .

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وأضاف نوار أنه من المقرر أن يتم فخص الملف ومراجعته من جانب الأولمبية و وزارة الرياضة ، و الرد على الاتحاد بالملاحظات ان وجدت .

وتحرص اللجنة الأولمبية المصرية على عقد جلسات مع جميع الاتحادات خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التى من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا.

وأعدت اللجنة الأولمبية خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، على أن تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبى ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.