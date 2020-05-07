شكرا لقرائتكم المصرى يتحرك لضم مدافع الحرس تلبية لرغبات طارق العشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو المصرى البورسعيدى فى التعاقد مع خالد سامى مدافع حرس الحدود بناء على رؤية طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى الذى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للفريق العسكرى بداية الموسم الحالى .

واشتهر خالد سامى برميات التماس الطولية والتى أحرز منها حرس الحدود العديد من الأهداف المؤثرة عن طريق عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للحدود .

وينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى إنهاء أزمة القيد فى الإتحاد الدولى من اجل البدء فى المفاوضات بشكل رسمى مع نظرائهم بحرس الحدود للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمى .

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من ناحية أخرى أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن إدارة ناديه صرفت مستحقات شهر أبريل للاعبين والعمال الموظفين أمس الثلاثاء.

وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "صرفنا مرتبات الموظفين والعمال واللاعبين عن شهر أبريل أمس، ولا نعلم كيف سنتصرف بعد ذلك فى ظل الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب توقف النشاط الكروى بسبب كورونا".

وأضاف عمار، "اتجاه الدولة المصرية هو الحفاظ على صحة المواطن المصرى، لذا ينبغى أن يكون القرار الرسمى إلغاء بطولة الدورى خوفاً من إصابة أى فرد فى المنظومة الكروية بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن اللاعبين يرفضون اللعب خوفاً على أنفسهم، وهى قرارات يجب احترامها".