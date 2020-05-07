شكرا لقرائتكم الملاكم عبد الرحمن عرابى يستأجر شقة للتدريب فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى عن استئجار شقة أمام منزله من أجل مواصلة التدريب في حظر كورونا وتعليق النشاط للمحافظة على لياقته البدنية.

وقبل الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021 شهد المركز الأوليمبى تدريب الملاكم عبد الرحمن عرابى منفردا، قبل أن يتركه و يلجأ إلى التدريب في الفيوم في صالة جيم يمتلكها صديقه فى الفيوم، بعدما تأكد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتقام 2021.

نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية بالسنغال فبراير الماضى بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي .

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فيما خسر يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة من نظيره بطل الجزائر بنتيجة 5/0 فى نصف نهائى منافسات وزن 91 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إلتزام الإتحاد بجميع الإجراءات الإحترازية للدولة حفاظا على سلامة اللاعبين و المواطنين .

وقال رئيس اتحاد الملاكمة إن الأيام الماضية شهدت تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.