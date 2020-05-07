رمضان صبحى على رادار بشكتاش التركى برعاية الننى

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى بشكتاش أبدى اهتمامه بضم رضمان صبحى لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار إلى النادي الأهلي لنهاية الموسم الجاري، بعدما استفسرت الإدارة عن اللاعب من زميله في المنتخب الوطني محمد النني المعار من أرسنال إلى النادي التركي.

وقالت صحيفة "ينياكيت" التركية أن اسم رمضان صبحي طُرح على إدارة بشكتاش لضمه في الموسم المقبل على هامش خطة النادي لضم لاعبين جدد وفقًا لميزانية النادى الجديدة التي تم تخفيضها بسبب أزمة كورونا التي ألحقت بالنادي خسائر اقتصادية فادحة.



رمضان

وأصبح رمضان صبحي هدفًا للأندية التركية في الفترة الأخيرة بعدما أبدى قاسم باشا أيضًا رغبته في ضم اللاعب الذي يعد من أبرز لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي وتوج مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وأعلن سيرجين يالسين المدير الفني لفريق بشكتاش التركي في وقت سابق أن ميزانية النادي في الموسم المقبل ستشهد تخفيضًا كبيرًا بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها عقب تفشي فيروس كورونا وقال في تصريحات لمجلة النادي: "الإمكانيات منعتنا من بناء فريق عالي القيمة، وكانت ميزانية فريق بشكتاش 90 مليون يورو قبل سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها ستتقلص إلى 30 مليون يورو في العام المقبل."

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واعترف المدرب التركي أنه يعمل وسط ظروف صعبة للغاية وأوضح قائلا: "نمر بفترة صعبة للغاية وسط ظروف صعبة أيضًا. والوضع في النادي ليس بصحة جيدة ومع ذلك حفزت فريقي قدر الإمكان. ونحن ننظر بإيجابية للأزمة وننتظر دعم الجماهير."

وتابع قائلا: "لن يكون لدينا فرصة ضم لاعبين بتكاليف عالية جدًا كما اعتدنا في السنوات الأخيرة. وسنحاول ضم لاعبين أكثر ملائمة للظروف الحالية بأسعار أقل."