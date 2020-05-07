شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صالح جمعة وعاشور.. 9 لاعبين يحلمون بـ "فرصة ثانية" في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى والمعروض في شهر رمضان حالياً يحظى باهتمام 9 لاعبين يحلمون بفرصة ثانية داخل النادى الأهلى بعد أن ضاعت الفرصة الأولى من أيديهم في لمح البصر ونرصدهم في السطور التالية..

*وليد ازارو

جاء اعتراف فايلر المدير الفني للأهلى عن لاعبه السابق وليد أزارو المعار للإتفاق السعودى ليغضب جماهير القلعة الحمراء التي كانت تمنى النفس بعودة المهاجم المغربى للنادى مرة أخرى ومنحه "فرصة ثانية" ولكن فايلر اعتراف أنه فضل رحيل ازارو بسبب ميله للعب على الكرات المرتدة واللعب في المساحات الواسعة، وهو ما يتعارض مع طريقة لعبه وأسلوبه الخططي، ليحلم ازارو بالعودة للأهلى ومنحه "فرصة ثانية" من المدرب السويسرى ، ومع الاتفاق شارك أزارو في 7 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع أخر.

*حسام عاشور

يحلم حسام عاشور كابتن الاهلى بالحصول على فرصة مع فايلر ليعود قيادة خط وسط المارد الأحمر مجدداً بعد فترة طويلة على الدكة ، وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر بنهاية الموسم الجارى بناء على رغبة المدرب السويسرى.

مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

*صالح جمعة

ويحلم صالح جمعة صانع العاب الاهلى بالحصول على فرصة ثانية داخل القلعة الحمراء ، وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

*محمد شريف

يعد محمد شريف مهاجم انبى أبرز المعارين المتألقين فى الفريق الأحمر والذى يحلم بالعودة لجدران الأهلى، بعدما نجح صانع ألعاب القلعة الحمراء فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين خلال 17 مشاركة مع الفريق البترولي، ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى العام بعد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

*أكرم توفيق

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فرض أكرم توفيق نفسه على الساحة الرياضية رغم رحيله عن النادي الأهلي إلى الجونة في بداية الموسم الجاري، إلا أن مشاركته المتميزة مع المنتخب الأولمبى في أمم أفريقيا للشباب التى توج بها الفراعنة سلطت الضوء على قيمته الفنية ودفعته لتمنى العودة للقلعة الحمراء، وخلال مشاركته فى 17 مباراة مع الجونة، سجل أكرم توفيق هدفين وصنع آخر.

*عمار حمدي

لم يحصل عمار حمدى لاعب النادي الأهلي على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن اللاعب استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا ليحلم بالعودة للقلعة الحمراء ، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

* أحمد ياسر ريان

دخل أحمد ياسر ريان حسابات النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم الأحمر بالفريق، خاصة فى ظل قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الفرق بالموسم الجديد، ومع الجونة شارك اللاعب فى 17 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

*ناصر ماهر

ارتفعت مؤشرات عودة ناصر ماهر إلى النادي الأهلي، وبشكل عام شارك اللاعب مع فريق سموحة في 14 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

*عمرو جمال

مازال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لطلائع الجيش يحلم بالعودة لجدران نادى القرن بعدما خرج على سبيل الإعارة لمدة موسمين وشارك عمرو جمال في 13 مباراة مع الطلائع، سجل هدفين وصنع آخر