شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يناقش مع الأولمبية خطة الاستعداد لطوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اتحاد تنس الطاولة ، برئاسة معتز عاشور، جلسة مع نظرائهم باللجنة الأولمبية اليوم، لمناقشة خطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، وتقديم مقترح للخطة البديلة بعد تأجيل المنافسات الأولمبية، والتى كان مقررا إقامتها يونيو 2020، لتقام صيف 2021، فى ظل تفشى فيروس كورونا فى البلاد .

ومن المقرر أن يحضر الجلسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من مسئولى وأعضاء اللجنة، ومن اتحاد الطاولة معتز عاشور رئيس الاتحاد، والجهاز الفنى للمنتخب رجال وسيدات .

Advertisements

وأكد معتز عاشور أنه تم تجهيز خطة تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، إلا أن الأخيرة لن تكون فى الفترة الحالية، بل خلال الأشهر المقبلة، لضمان سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى مباريات دولية ودورات ودية، لزيادة احتكاك لاعبى المنتخب مع لاعبين من دول أخرى .

وتحرص اللجنة الأولمبية المصرية على عقد جلسات مع جميع الاتحادات خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التى من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا

وأعدت اللجنة الأولمبية خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، على أن تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبى ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.