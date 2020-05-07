انت الان تتابع الفيفا يحقق في صفقة انتقال فرنانديز ليونايتد بعد شكوى سامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

برونو فرنانديز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا بشكوى.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما إلى يونايتد في يناير كانون الثاني مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) وأحرز ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في تسع مباريات مع الفريق الإنجليزي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطا جزائيا بالحصول على عشرة بالمئة من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتنج في 2017.

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لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغيا بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في يونيو حزيران 2018 بعد فسخ العقد الأصلي.

وأوضح الفيفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية "نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في الثالث من أبريل ضد سبورتنج البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال... فرنانديز".

وكان فرنانديز واحدا من اللاعبين الذي فسخوا عقودهم مع سبورتنج عندما هاجم 50 شخصا من جماهير الفريق اللاعبين والمدربين في مقر تدريبات النادي في 2018. وقرر فرنانديز بعد ذلك البقاء مع الفريق البرتغالي.