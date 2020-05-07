شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستقر على تأجيل الجمعية العمومية ليوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، علي تاجيل الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة والبنود الخاصة بها الي شهر يوليو المقبل بدلا من يونيو كما كان مقررا، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن اقامة التجمعات والتي تمنعها الدولة نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

ويعتبر هذا التأجيل هو الثانية للجمعية العمومية لمناقشة اللائحة حيث تم تأجيلها اول مرة في ابريل الماضي علي ان تقام في شهر يونيو قبل ان يتم التآجيل مجددا لمدة شهر لتقام في شهر يوليو .

والأندية الـ95 التي يحق لها حضور الجمعية العمومية هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.