شكرا لقرائتكم بن يوسف يستعيد ذكريات مواجهة مصر وتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استعاد الدولي التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق الإسماعيلى، ذكريات مواجهة منتخب مصر مع نسور قرطاج عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" حيث نشر صورة من المباراة جمعته بالنجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى.

من جهة أخرى ، أكد التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، أن فكرة العودة للدورى التونسى غير مطروحة فى حساباته الفترة الحالية، ونشر بن يوسف عبر حسابه على انستجرام حواراً أجراه مع إحدى الصحف التونسية قال فيه، "فكرة العودة للدورى التونسى غير مطروحة الآن.. قرار البقاء فى الإسماعيلى مؤجل.. أملك اتصالات مع فرق من الخليج وتركيا وفرنسا".

و أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

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وأخطر مسئولو النادى الإسماعيلى فخر الدين بن يوسف بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد، بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين، وقال أعضاء الجهاز الفنى للاعب الموجود فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، إن ناديه يتمسك باستمراره وقيده كلاعب أجنبى فى حال موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وكان مجلس إدارة النادى الاسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى أصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

وشارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباءً عالمياً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية. ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.