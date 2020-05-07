شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقى يستعيد ذكرى اقتحام لاعبى المنتخب الأولمبى المؤتمر الصحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الحساب الرسمى للاتحاد الافريقى "الكاف" على تيك توك ذكريات لقطة اقتحام لاعبي المنتخب الأولمبي للمؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، للاحتفال مع مديرهم الفني شوقي غريب ، وخلال المؤتمر فوجئ شوقى والصحفيين بدخول نجوم المنتخب للاحتفال مع شوقى ومعهم علم اليابان.

وحصدت مصر بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وتأهلت مصر لأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها اصليف المقبل قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب وباء "كورونا".

ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف الفوز بالبطولة في الشوط الثاني الإضافي بالدقيقة 114 بعد متابعة لتسديدة احمد ياسر ريان، حيث قدم لاعب النادي الاهلى بطولة مميزة وقاد المنتخب الوطني للفوز باللقب الغائب عن مصر منذ سنوات طويلة.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، لقب احسن لاعب في البطولة الي رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي الذي نجح في احراز 3 اهداف في البطولة وصناعة 3 اهداف مثلهما وقيادة الفراعنة للقب البطولة.

وتناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقديم اقتراح إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية لإدراج أولمبياد طوكيو 2021 ضمن الأجندة الدولية فى العام الجديد، لاسيما أن الدورة الأولمبية 2020 التى تم تأجيلها عاما لم تكن مدرجة فى الأجندة الدولية.

ويهدف اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى من هذا الاقتراح إلى ضمان احتفاظ كل فريق بعناصره الأساسية وقوته الضاربة فى هذا المحفل الكبير، خاصة بعد قرار الفيفا بالسماح للاعبى مواليد 97 بالمشاركة فى الأولمبياد المقبل رغم تخطيهم السن، وهو ما يزيد فرصهم فى الاحتراف الخارجى وبالتالى ربما تمانع الأندية السماح للاعبيها فى المشاركة بالأولمبياد بداع أنها غير مدرجة فى الأجندة الدولية.

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كما يسعى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى لاستغلال التغير الكبير الذى حدث فى الأجندة الدولية للعام الجارى 2020 وتأثيره على أجندة 2021، لإقناع الفيفا بالموافقة حيث لم يستفد المنتخب الأولمبى من الأجندة الدولية للموسم الجارى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى 2021 بعد تأجيلها عاما بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم مؤخرا، وأخطر الفيفا اتحاد الكرة بالموعد الجديد، وهو الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

وتلقى اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة اللاعبين مواليد 97 فى أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها عاما لتقام صيف 2021.

وأنهى هذا الخطاب الجدل الدائر حول أحقية اللاعبين مواليد 97 فى المشاركة فى الأولمبياد بعد تأجيلها عاما بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم أجمع، ورغم أنه كانت هناك توصية من الفيفا بهذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا أمس من الفيفا يفيد بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذا الأمر بشكل نهائى، بجانب السماح لـ3 لاعبين كبار بالمشاركة أيضا.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" أوصى من قبل بأن اللاعبين الرجال المولودين فى عام 1997 سيكون بإمكانهم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 التى تأجلت لتقام فى العام المقبل، على الرغم من أنهم تخطوا السن القانونى.

وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، ما يعنى أن اللاعبين المولودين فى 1997 سيكونون تخطوا السن، لكن الفيفا قرر أن هؤلاء الذين كان بإمكانهم المشاركة فى دورة العام الحالى سيتمكنون من المشاركة فى العام المقبل.