محمد هانى يبر والديه عبر إنستجرام

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جدة - عمرو شويل حرص محمد هانى نجم الاهلى على نشر صورة عبر حسابه على الانستجرام تجمعه بوالده ووالدته اعترافاً منهم بدورهم الكبير والمؤثر فى حياته ، وتصدر محمد هاني،قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز.



محمد هانى

ورغم صغر سنه البالغ 24 عاماً استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي.

بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل.

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جاء عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز في المركز الثاني بقيمة مادية بلغت 475 ألف يورو، ما يعادل 8 ملايين و200 ألف جنيه، وشارك جابر مع بيراميدز في 27 مباراة بالموسم الجاري سجل هدفاً واحداً.

احتل أحمد فتحي المركز الثالث وبلغت القيمة التسويقية للجوكر حوالي 325 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين و600 ألف جنيه مصرى، وشارك صاحب الـ 35 عاماً خلال الموسم الجاري فى 17 مباراة مع الأهلي استطاع أن يصنع هدفين ولم يسجل.

في المركز الرابع جاء حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك بعدما وصلت قيمته التسويقية إلى 300 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين و100 ألف جنيه مصرى، وبصفة عامة شارك حازم إمام في 18 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري صنع هدفاً ولم يسجل.