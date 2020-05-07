شكرا لقرائتكم أحمد صلاح حسنى يحيى ذكرى رحيل صالح سليم بتلك الكلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الفنان أحمد صلاح حسنى ولاعب الاهلى السابق ذكرياته مع الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء حيث كتب عبر حسابه على تويتر فى ذكرى وفاة المايسترو : "ذكري وفاه المايسترو صالح سليم رحمه الله من تعامل معه عن قرب هيعرف يعني ايه صالح سليم وليه هو مختلف ستظل دائما في قلوبنا"

وحلت أمس الأربعاء الموافق 6 مايو الذكرى الـ18 لوفاة رئيس جمهورية الأهلى والأب الروحى للجماهير الحمراء صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم عام 2002 بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى ، أكد الفنان أحمد صلاح حسنى أن طوال عمره يعشق الحوارى المصرية القديمة، حيث الشعور بالراحة والجدعنة، لذلك لأنه لم يفكر كثيرا في قبول دور عزمى أبو شديد في مسلسل الفتوة، الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي.

وقال الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه بموقع تويتر: "طول عمري عاشق لحواري مصر القديمة بشعر بالراحة والجدعنه هناك لذلك لم أفكر كثيرا في قبول دور عزمي أبو شديد ومسلسل الفتوة وكأنه حلم وتحقق طول عمري وأنا بتفرج علي ليالي الحلمية بعيدا عن عظمه العمل وأنا بحلم إني اقدم حاجة مشابهة لهذه الحقبة الزمنية وحصل الحمد الله.. الفتوة".

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وكانت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بدأت بأحمد خليل يحلم بأحمد الجبالي والد حسن وهو ينادي عليه ويستيقظ مفزوعا، ويقابل المعلم سيد اللبان حسن الجبالي في دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن: "هل ترك والدك لي أي شىء"، فيرد عليه حسن الحبالي بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالي ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخرى.

رياض الخولي يحكي لجعفر عن الكنز الذي وجده أحمد الجبالي وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، يقابل حسن الجبالي عمه ويطلب منه الأخير نصيبه في الدكان برغم أنه قد حصل على حقه، ويطلب منه عمه مستندا يثبت انه حصل على حقه. ولكن عم مسعد "عهدي صادق" يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه.



أحمد صلاح حسنى

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.