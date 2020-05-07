شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..أحمد رفعت الباحث عن التألق فى الزمالك بعد "التجربة السكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث أحمد رفعت صانع ألعاب نادى الزمالك المعار الى الزمالك عن التألق فى ميت عقبة بالموسم الجديد بعدما قرر مسئولو النادى الأبيض عودة اللاعب الى صفوف الفريق مجددا وفقا لطلب المدير الفنى الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون، ويمتلك أحمد رفعت خبرات و فنيات قوية و سيعد ضافة قوية للفريق الأبيض عند عودته فى الموسم الجديد .

وتلقى أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، مجموعة من العروض المختلفة من أندية الدورى الممتاز، عقب إعلان نادى الزمالك عن عودته بنهاية الموسم الجارى، بعد نهاية الإعارة، بناءً على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لحاجة الفريق لخدماته، وفقا لقناة الزمالك.

ومن المقرر أن يبحث أحمد رفعت مصيره النهائى مع إدارة الزمالك خلال المرحلة القادمة بعد العروض التى تلقاها، حيث شارك اللاعب مع الاتحاد السكندرى محليا هذا الموسم فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف بمعدل دقائق 1114 دقيقة شارك خلالها مع زعيم الثغر فى المنافسات المحلية، بخلاف قيادته لزعيم الثغر للوصول إلى دور الثمانية فى البطولة العربية التى ودعها زعيم الثغر أمام الإسماعيلى الذى تأهل إلى دور نصف النهائى ليلاقى الرجاء المغربى.

وجاء الإعلان عن عودة أحمد رفعت من جانب خالد الغندور فى قناة نادى الزمالك، وجاء كالتالى أن مرتضى منصور أبلغ القناة بعودة رفعت للنادى الأبيض عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، فيما تنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

و يرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب أحمد رفعت فى الصور التالية :