شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب .. "تيجانا" إسماعيل يوسف لاعب الوسط العصري في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جان تيجانا لاعب وسط فرنسي من أصل مالي لمع اسمه في حقبة الثمانينات، وفي نفس الحقبة الزمنية ظهرت الموهبة المصرية السمراء إسماعيل يوسف لاعب وسط الزمالك الأسبق، وكان الشبه بين الثنائي في طريقة اللعب وحتي لون البشرة هو سبب اطلاق لقب تيجانا علي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

بدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كره القدم في أحياء إمبابة ، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها ، وشقيقه الثاني سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك ، وتدرج في فرق الناشئين إلى أن برز بسرعة كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في آن واحد ، كما كان يجيد في اللعب في أكثر من مركز.

يملك إسماعيل يوسف تاريخا مليئا وحافلا بالبطولات سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب الوطني ،حيث حصل على بطوله الدوري أربع مرات ، وعلى بطولة أفريقيا أربع مرات أيضا ، وعلى كأس السوبر الأفريقية مرتين ، والبطولة الأفرو آسيوية مرتين ، وعلى كأس مصر مرة واحدة، ولعب إسماعيل يوسف 309 مباراة مع الزمالك ، وسجل خلالها 23 هدفا، وكان إسماعيل يوسف أحد أعمدة المنتخب الرئيسية في كأس العالم 90 .

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خاض إسماعيل يوسف أول مباراة له بالدوري أمام نادي الترسانة وكان أخيه الأكبر سيد يلعب ضمن صفوف الشواكيش وتمكن الزمالك من الفوز بنتيجة "2- صفر".

شارك في قيادة منتخب الشباب للحصول على كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاته ثم للمشاركة المشرفة في كأس العالم للشباب في الإمارات. عمل كمساعدا لفتره قصيره مع نادى الزمالك ثم عين مساعدا للايطالى تارديلى فى المنتخب المصرى ثم عينا مديرا فنيا لمنتخب الشباب المصرى و مديرا فنيا لنادى الوحدات الاردنى الكبير والعريق وتولى تدريب الجونة والانتاج الحربى

تدرج في المناصب الإدارية بالزمالك حتي وصل الي عضو مجلس إدارة حاليا بالنادي الأبيض.