عقود زمان 7.. كشري: وقعت للأهلى على "بياض".. وحصلت على 8 ألاف جنيه في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

يسرد أحمد كشري، مهاجم الأهلي السابق، تفاصيل توقيعه للقلعة الحمراء، حين كان عمره لا يزال 21 عاما ولا يزال لاعبا في صفوف الشرقية للدخان.

يقول كشري:" كنت في الشرقية للدخان والجميع كان يفاوضني، وحين كنت العب مباراة وديه طلب مني الكابتن شحتة مدرب الاسماعيلي في تلك الفترة الحضور إلى الاسماعيلية لتشاهدني الجماهير في مباراة وديه قبل التوقيع معي".

وأوضح،أن شحته أكد له ضرورة أن تتفاعل معه الجماهير في الإسماعيلية خلال المباراة ليحصل على جواز المرور، لكنه حين كان عائدا الى القاهرة طلب منه محمد عامر وحمادة صدقي الا يوقع لان هناك احتمالية للتوقيع للأهلي.

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وأكمل:" عامر وصدقي قالوا لي انتظر لنرى موقف الاهلي، وتحدثا مع محمد رمضان مدير الكرة بالفريق وقال لهم المدرب الأجنبي يريد رؤيته وبالفعل لعبت مباراة ودية وسجلت في شباك الأهلي".

وأشار إلى أنه ذهب إلى الأهلي وقابل محمد رمضات وعدلي القيعي ولم يكن يتخيل أن يكون التوقيع في نفس اليوم، بعدما عرض عليه الأهلي التعاقد لمدة 5 مواسم ليوافق ويوقع على بياض وبدون تفاوض.

وأتم "حينها ذهبت لمنزل عائلتي سيرا على الاقدام من المفاجأة رغم بعد المسافة بين الأهلي والدرب الاحمر.. أخذت عهدا على نفسي بعدم الفرح إلا عندما أكون لاعبا مؤثرا بالفريق.. كانت مفاجأة للعائلة أيضا".

وأكد أنه كان يحصل في الموسم على 8 ألاف جنيه من الأهلي ويخصم منهم ألفان كضرائب وأمور اخرى، وبعد فترة جاءه عرض احتراف من اوروبا كان مفترض ان يتقاضى منه 100 الف دولار لمدة 3 مواسم لكن الأمور لم تسير بنجاح".