منافس للأهلي.. بشكتاش يرغب في ضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليًا لصفوف الأهلي.

صحيفة "yeniakit" التركية، كشفت، عن مفاجأة على حد قولها وهو وجود محاولات من إدارة بشكتاش للتعاقد مع رمضان صبحي.

وأضافت الصحيفة التركية، أن الطاقم الفني في الفريق استفسر عن اللاعب المصري عن طريق مواطنه محمد النني والذي يلعب في صفوف بشكتاش خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال.

الصحيفة التركية أوضحت أن إدارة بشكتاش تعمل في التوقيت الحالي على تكوين تشكيل جديد للفريق في الموسم المقبل حيث سيكون رمضان صبحي من بين العناصر للفريق.

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بشكتاش ليس النادي التركي الوحيد الذي يرغب في ضم رمضان صبحي حيث سبق وأن دخل نادي قاسم باشا ضمن اهتمامات ضم لاعب منتخب مصر.

وكان رمضان صبحي انتقل إلى صفوف الأهلي منذ الميركاتو الشتوي في يناير 2019، قبل أن تتجدد الإعارة مطلع الموسم الحالي لموسم آخر.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي في الإبقاء على رمضان صبحي بحسب ما صرح به مؤخرًا.

ويُعد صاحب الـ23 عامًا أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي قبل التعرض للإصابة حيث شارك في تسع مباريات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل خمسة أهداف ويصنع هدف وحيد.