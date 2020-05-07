شكرا لقرائتكم الاهلي يواجه أزمة في ضم مدافع سوبر لتلبية احتياجات فايلر .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجه رغبة الأهلي في ضم مدافع سوبر لتلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول أزمة كبيرة، تتمثل في مغالاة بعض الأندية في ملف بيع نجومها خاصة الثنائي باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك انبي.

ورصد الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه لضم مدافع سوبر إلا أن إدارة الإسماعيلي ترفض بيع باهر المحمدي من الأساس، كما خرج وكيل اللاعب وأكد أن سعر اللاعب يتخطى الـ200 مليون جنيه، فيما يشترط انبي الحصول على 35 مليون جنيه كاش لبيع أسامة جلال للفريق الأحمر.

وأقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط إعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ودجلة الحالي، خاصة وأنه لاعب جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله اليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

Advertisements

ويملك الأهلي الأولوية في ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائي ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلي الحق في استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة.