دوري محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق السبت المقبل

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الرياض: تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20"، يوم السبت المقبل الموافق فيه 9 مايو، وتستمر لمدة 6 أيام.

أوضح الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البطولة ستكون بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمكونة من 16 فريقًا، إلى جانب محترفي الرياضات الإلكترونية.

تقام هذه البطولة ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"، وجرى رصد مبلغ مقداره 10 ملايين دولار لها. وسيعود ريع هذه البطولة بالكامل لمصلحة المؤسسات الخيرية المعتمدة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

هذا ويلعب الدوري بنظام "الذهاب والإياب"، حيث سيتم توزيع الأندية الـ 16 على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. وسيلتقي نجوم الأندية وجهًا لوجه، فيما يتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية "محترفو لعبة فيفا 20" مع بعضهم بعضًا.

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بينما سيتم اعتماد نظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاثة في الدورين ربع النهائي يذهب الفريقان للمباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز.

كما ستشهد مباريات هذا الدوري مشاركة أشهر المعلقين والمحللين على مستوى الخليج العربي بالتعليق على أفضل لقطات منافسات الدوري الإلكتروني. وسيقام استديو تحليلي قبل وبعد كل مباراة مباشرة، عبر قنوات "لاعبون بلا حدود" على تويتش ويوتيوب.

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية، أن دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني يعد منبرًا يسمح للجماهير بالتفاعل مع أنديتها بالسعودية، بعد توقف كل الأنشطة الرياضية حول العالم.

وأوضح الأمير بندر أن "هذه البطولة ستعيد للجماهير جزءًا من الحماسة التي افتقدوها منذ منتصف مارس الماضي مع توقف المسابقات الكروية".