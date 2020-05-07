شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض البيع النهائي للموهوبين من قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر مسئولو الزمالك، استثناء لاعبي فريق الشباب من قرار البيع النهائي، وتكرار تجربة مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول الذي تمت اعارته موسما لطلائع الجيش وأخر لطنطا الي ان عاد للفريق مهاجما للفريق الأول محملا بالخبرات، حيث سيكون هناك دراسة دقيقة لجميع اللاعبين الشباب الموهوبين الذين رشحهم طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مدربى فرق الناشئين .

ويدرس مسئولو الزمالك الاستعانة ببعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض بشأنها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين من الناشئين يمكن إعارتهم لفرق الدورى لاكتساب خبرة والعودة مرة آخرى للنادي وهم الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.

من ناحية اخري تلقى أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، مجموعة من العروض المختلفة من أندية بالدورى الممتاز، عقب إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عودته بنهاية الموسم الجارى، عقب نهاية الإعارة.

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ومن جانبه اعلن مرتضى منصور انه سيستعيد جميع اللاعبين المعارين ، والباب مفتوح للبيع النهائي بعد التنسيق مع الجهازا لفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتحديد مصير كل لاعب على حدى وفقا لاحتياجات الفريق الأبيض .

ويبحث أحمد رفعت مصيره النهائى مع إدارة الزمالك خلال المرحلة القادمة بعد العروض التى تلقاها خلال المرحلة الأخيرة واغلبها بمبالغ مالية كبيرة مغرية ..وذلك بعد تالق اللاعب في سيد البلد حيث شارك اللاعب محليا هذا الموسم فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف بمعدل دقائق 1114 دقيقة شارك خلالها مع زعيم الثغر فى المنافسات المحلية، بخلاف قيادته لزعيم الثغر للوصول إلى دور الثمانية فى البطولة العربية التى ودعها زعيم الثغر أمام الإسماعيلى الذى تأهل إلى دور نصف النهائى ليلاقى الرجاء المغربى.