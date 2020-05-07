سعفان الصغير يرفض تتويج الأهلي بالدوري

رفض سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فكرة تتويج النادي الأهليبلقب بطولة الدوري المصري الممتاز .
وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إنه ضد فكرة تتويج النادي الأهليببطولة الدوري المصري الممتاز في حالة إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وواصل الصغير قائلًا إن النادي الأهلي في حالةإلغاء البطولة لا يحق له التتويج باللقب لانه ما زال يتبقى الكثير من المباريات في البطولة سواء للنادي الأهلي أم غيره.
وأكد الصغير أنه من الصعب استكمال بطولة الدوري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين في مختلف دول العالم.
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