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سعفان الصغير يرفض تتويج الأهلي بالدوري

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رفض سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فكرة تتويج النادي الأهلي

بلقب بطولة الممتاز .

 

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إنه ضد فكرة تتويج النادي الأهلي

ببطولة الدوري المصري الممتاز في حالة إلغاء المسابقة بسبب تفشي .

 

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وواصل الصغير قائلًا إن النادي الأهلي في حالة

إلغاء البطولة لا يحق له التتويج باللقب لانه ما زال يتبقى الكثير من المباريات في البطولة سواء للنادي الأهلي أم غيره.

 

وأكد الصغير أنه من الصعب استكمال بطولة الدوري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين في مختلف دول العالم.

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