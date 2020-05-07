رياضة | حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقلت بعض من الصحف خبر بشأن إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن عبد الحفيظ مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، وأنه سيكون هناك تقييم للتجربة من جانب إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو البحث عن بديل.

وأشار إلى أن رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يطلب إجراء تعديلات في جهازه المعاون خلال الموسم الجديد، ولكنه طلب فقط ضم أخصائي تأهيل.

فيما تطرق شوبير للحديث عن موقف معارين الأهلي، وقال،"مدرب الأحمر استقر على عودة أكرم توفيق، بالإضافة إلى أن فرص محمد شريف ومحمد عبد المنعم في العودة للفريق الأحمر خلال الموسم الجديد ازدادت خلال الفترة الأخيرة".