رياضة | مرتجي : لا نمانع إلغاء الدوري ونطالب بتطبيق النموذج الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتجي : لا نمانع إلغاء الدوري ونطالب بتطبيق النموذج الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن أعضاء النادي لا يمانعون إلغاء الدوري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا إذا رأت الدولة ذلك لكنه يطالب بتتويج الأهلي باللقب في تلك الحالة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم:"الأهلي لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء كورونا إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي رب الأسرة وعلينا جميعا احترام قراراتها".

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وأضاف:"لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب في استئناف النشاط الرياضي لأن الخسائر ستكون قاسية وكبيرة على الجميع ونرغب في أن يعمل الجميع من أجل عودة الدوري خاصة وأن هناك دول أوروبية كثيرة تفكر في استئناف النشاط رغم معاناتها من وباء كورونا".

وتابع "إذا تم إلغاء الموسم نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلاً للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي تم إعلانه بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا".

واختتم مرتجي تصريحاته قائلاً :"الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لذا فهو الأحق بالتتويج باللقب إذا ما كان إلغاء المسابقة قرارا نهائيا ومن جانب الدولة، لكنني أتمنى إيجاد حلول لاستئناف النشاط لأن هذا في مصلحة الجميع تقريبا".