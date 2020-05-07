رياضة | الزمالك يحسم موقفه من رحيل مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه من رحيل مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفهم من بيع مهاجم الأبيض الأساسي مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

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وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عدة عروض في الآونة الأخيرة، للرحيل عن صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وقررت إدارة الزمالك ببقاء مصطفى محمد في الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله لعدة أسباب وعلى رأسها الأهمية الفنية له داخل الزمالك والاعتماد عليه بشكل أساسي.

السبب الآخر وراء قرار مسئولي الزمالك يتعلق بصعوبة التعاقد مع مهاجم بديل له في الوقت الحالي لمغالاة الأندية في المطالب المالية وعدم وجود مهاجم محلي بنفس المستوى والقدرات وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالإبقاء عليه وعدم مناقشة أي عروض له.