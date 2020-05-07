رياضة | باريس يسعى لخظف نجم الانتر من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس يسعى لخظف نجم الانتر من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع برشلونة عينه على لاوتارو مارتينيز، للتعاقد معه من أجل تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، تحسبا لرحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.

وبحسب شبكة " ESPN " العالمية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة.

ويرغب سان جيرمان في التعاقد مع مارتينيز، تحسبا لرحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني عن الفريق خلال الصيف المقبل.