رياضة | كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعبين في هذه المراكز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعبين في هذه المراكز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تدعيم الجهة اليمنى خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الزمالك من نقص في الجهة اليمنى، في ظل وجود حازم إمام وحيداً بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

وكشفت التقارير أن باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع ظهير أيمن، وظهير أيسر، وصانع ألعاب، بالإضافة إلى لاعب خط وسط مدافع، ومهاجم، بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق في تلك المراكز

وتوقف النشاط في الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.