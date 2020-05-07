رياضة | كيكي سيتين يجهز لاعب شاب لبرشلونة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يجهز لاعب شاب لبرشلونة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، أن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، يحاول تجهيز لاعب شاب من أجل الاعتماد عليه بعد عودة المنافسه من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كيكي سيتين قرر منح الفرصه للاعب الشاب رامون رودريجيز خيمينيز، الشهير بإسم "مونتشو".

وشارك رودريجيز في 26 مباراة مع الفريق الرديف هذا الموسم في مركز خط الوسط، تمكن من تسجيل ثمانية أهداف، ومرر ثلاث تمريرات حاسمة.