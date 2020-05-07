شكرا لقرائتكم خبر عن وادي والعراقي يطالبان إدارة المصري بالموافقة على رحيلهما للزمالك.. ومسعود يشترط 3 ملايين جنيه للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف محمود وادى وكريم العراقى لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى المصرى ضغوطهما على مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية من أجل الموافقة على انتقالهما إلى نادى الزمالك بداية من الموسم المقبل لرغبتهما فى اللعب فى صفوف القلعة البيضاء.

كان وادى والعراقى قد توصلا لاتفاق مبدئى مع مسؤولى القلعة البيضاء للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض، لكن ارتباطهما بتعاقد مع إدارة النادى البورسعيدى يلزمهما بالانتظار حتى الحصول على الموافقة بشكل رسمى من مجلس سمير حلبية، يأتى هذا فى الوقت الذى يرغب فيه مسؤولو المصرى بعقد صفقة تبادلية مع النادى الأبيض بانضمام كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحى لإتمام الصفقة، بينما رحب اشترط أحمد مسعود حارس الفريق الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد من أجل تمديد تعاقده مع الفريق البورسعيدى، ويتبقى للحارس موسم آخر مع المصرى ويتقاضى 1.2 مليون جنيه فى الموسم وهو ما دفعه للمطالبة بزيادة المبلغ خلال الفترة المقبلة.

فيما كلف مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية، عبدالظاهر السقا المدير الرياضى إسلام أبوسليمة وعمر كمال عبدالواحد ومفتاح طأطأ، وذلك بناء على رغبة طارق العشرى المدير الفنى للفريق الذى يرغب فى بناء فريق جديد للفريق البورسعيدى يساعده على تحسين النتائج فى الدورى الممتاز بداية من الموسم المقبل، كان العشرى قد حمل الجهاز الفنى السابق بقيادة إيهاب جلال مسؤولية تراجع المستوى لاختياره لاعبين دون المستوى ولا يستحقون اللعب للفريق البورسعيدى.