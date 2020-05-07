شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض تحمل تكلفة الإجراءات الطبية المقترحة لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت أندية الدوري الممتاز تحمل تكاليف الإجراءات الطبية التي ينوي اتحاد الكرة تطبيقها في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعودة الدوري العام بعد فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، بداعي مرورها بأزمات مالية كبيرة بسبب توقف النشاط الرياضي، وطالبت الاندية اتحاد الكرة بتحمل تكلفة هذه الإجراءات .

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة يوم 27 مايو الجارى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعداً لعودة أندية الدورى الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام.

وتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى - إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.. وتقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50 ، وتقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط وخضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى وتعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات، وتقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى وتخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.كلّفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بتقييم أداء الموظفين كل 3 شهور وفقا لمشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، على أن تتقدم اللجنة الخماسية بتوصية للمجلس المنتخب الجديد بهذا الأمر لاستمرار تطبيقه حفاظا على النظام الذى وضعته اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تغييرات كبيرة فى الهيكل الوظيفى باتحاد الكرة، من خلال اعادة توزيع الموظفين على اللجان والادارات وفقا للمؤهل الدراسى بجانب إعادة النظر فى المرتبات الشهرية وفقا لتقييم الأداء وساعات العمل والالتزام فى الحضور والانصراف.

على صعيد مغاير، أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهى الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.

وأبلغت لجنة الحكام قضاة الملاعب بصرف باقى المبلغ وقدره 7 ملايين جنيه على دفعات، وسيتم الاستلام من المناطق وليس من اتحاد الكرة.

فى السياق ذاته كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة استمرار اختبارات الحكام on line للتعريف بتعديلات الاتحاد الدولى فيفا التى تم إقرارها مؤخرا.

كما سيتم إجراء اختبارات فى تطبيق تقنية الـvar بصفة شبه يومية إلى جانب إرسال تدريبات بدنية للحكام لممارستها فى منازلهم بسبب التوقف الكروى بعد انتشار فيروس كورونا.

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وأصدر الاتحاد الدولى تعديلات على قانون كرة القدم يتم العمل به اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وقد أقرت التعديلات فى اجتماع المجلس التشريعى الدولى رقم 134، الذى حضره المهندس هانى أبو ريدة الشهر الماضى وجاءت أهم التعديلات على النحو التالي :

1- قوائم وعارضة المرمى يسمح أن تكون مزيج من أى شكل من الأشكال الأساسية (بيضاوى أو دائرية أو مربعة).

2- بعد الانتهاء من المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح جميع الإنذارات التى حصل عليها اللاعبون ومسئولى الفريق لا يتم ترحيلها أو احتسابها عند ركلات الترجيح.

3- عندما يلعب المدافع الكرة بيده متعمدا وتذهب مباشرة إلى لاعب من الفريق المنافس فى موقف تسلل لا يتم احتساب التسلل ويعتبر هذا لعب متعمدا من المدافع.

4- عند احتساب لمس الكرة باليد أو الزراع تم تحديد الزراع بالمنطقة الموازية للإبط لأسفل هى الزراع واليد.

5- لمسة اليد التى تحدث بشكل عفوى (لا إرادية) للاعب الذى فى حالة هجوم أو زميله تعاقب فقط إذا حدثت مباشرة قبل إحراز هدف أو قبل فرصة واضحة لإحراز هدف فقط.

6- إذا قام لاعب بتنفيذ أى ركلة أو رمية تماس أو ركنية وقام بلعب الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها لاعب آخر وأدى ذلك إلى التداخل فى إيقاف هجوم واعد يعاقب بالإنذار وحارس المرمى إذا قام بتنفيذ ركلة مرمى أو ركلة حرة وقام بلعبها مرة أخرى حتى وإن تم ذلك بيده أو زراعه داخل منطقة جزاؤه قبل أن تلمس لاعب آخر وأدى ذلك إلى إيقاف هجوم واعد أو إفساد فرصة محققه لإحراز هدف يعاقب ب الإنذار حال إيقاف الهجوم الواعد والطرد حال إفساد الفرصة المحققة.

7 - إذا فشل اللاعب فى احترام المسافة المطلوبة قبل أن تصبح الكرة فى اللعب فى الإسقاط ( 4 أمتار) يعاقب ب الإنذار.