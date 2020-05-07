مدرب دجلة: محمد محمود رحب بالانضمام للزمالك ولكن الأهلى نجح فى ضمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق والمدرب العام لوادي دجلة، أن محمد محمود لاعب وسط الأهلى كان قريباً من القلعة البيضاء قبل انتقال إلى صفوف الفريق الأحمر.
وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك:"رشحت محمد محمود للزمالك وتواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة لضمه، وذلك قبل دخول الأهلي في مفاوضات معه".
أضاف المدرب العام لوادي دجلة:" كان هناك ترحيب من اللاعب لكن الموضوع خد وقت كبير، ولم يوفق الزمالك في ضمه"، وأكمل:" ثم فاوضه الأهلي بعد ذلك وأتم الاتفاق على ضمه".
وأشار نجم الزمالك السابق، إلي أن ثنائي فريق وادي دجلة محمد هلال ومحمد عبد العاطي مستوهما الفني يؤهلهما للعب في نادي الزمالك.
وأوضح محمد عبد الواحد الثنائي يستطيعان اللعب للزمالك ومؤهلاتهما تجعهلما قادرين على اللعب بتشيرت القلعة البيضاء.
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