شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: محمد محمود رحب بالانضمام للزمالك ولكن الأهلى نجح فى ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق والمدرب العام لوادي دجلة، أن محمد محمود لاعب وسط الأهلى كان قريباً من القلعة البيضاء قبل انتقال إلى صفوف الفريق الأحمر.

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك:"رشحت محمد محمود للزمالك وتواصلت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة لضمه، وذلك قبل دخول الأهلي في مفاوضات معه".