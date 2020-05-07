ملف الأربعاء.. "كهربا قضيته محسومة".. ورفض لاعب الزمالك الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض خلال التقرير التالي أبرز التصريحات عن يوم الأربعاء:
الزمالك: كهربا قضيته محسومة لكن الحديث عن قيمة التعويض.. والنقاز سيخسر
عبد الواحد: رشحت محمد محمود للزمالك لكن لم يوفقوا في ضمه
أول تعليق من عضو إدارة الزمالك عن مصير الدوري
هاني زاده يتحدث عن شعبية الزمالك.. و"طفرة" مرتضى منصور
محمد عبد الواحد: رفضت الأهلي لأنني زملكاوي.. وتريكة ساعدني كثيرا
نجم المغرب السابق: مستوى أوناجم وبن شرقي تطور.. وفخورين بصلاح
"زبيدة ثروت والتدخين".. أسامة خليل يكشف مواقفه مع بيليه وكارلوس ألبيرتو
لاعب الانتاج الحربي يوضح حقيقة ارتباطه بالزمالك.. وعرض الأهلي لضمه
أبو ريدة: من المبكر الحديث عن الترشح لانتخابات "كاف"
أبو ريدة: استكمال الكأس أسهل من الدوري.. ويجب ألا يتأثر الموسم المقبل
لاعب الإسماعيلي السابق يفضل إلغاء الدوري بسبب كورونا
حالة كورونا جديدة في الدوري الإيطالي
مدرب بيدفيست لـ"الخليج 365": ما قاله عمرو جمال كذب وعار
الدوري الألماني يعود بعد توقف أكثر من شهرين (تسلسل زمني)
فيفا لـ"الخليج 365": الأهلي تظلم ضد قرار غرفة التظلمات بشأن مستحقات هندريك
الأرجنتيني ديبالا يعلن تعافيه من كورونا
مرتجي: استعارة رمضان صبحي "أشك".. الخطيب طلبه بنية البيع وهدرسفيلد رفض
متعب يكشف نصحيته لفتحي وإكرامي.. وسبب عدم دخوله الأهلي منذ الاعتزال
مستند.. رفض دعوى مرتضى ضد رامز جلال: "البرنامج لا يضر بالأمن القومي"
الأهلي: أندية غير قادرة أن تكون رقم 1 تطالب بإنهاء الدوري
مرتجي: فتحي "لو كلمني هقوله انت غلطان".. و3 رسائل لعاشور
الأهلي: مقارنة فايلر بجوزيه "ظالمة".. تعاقدنا مع مدرب "جعان بطولات"
مرتجي: وجدت "شخصية الأهلي" في فايلر.. وطلبنا نصيحة مورينيو قبل التعاقد معه
مرتجي: لدينا مسؤولين للحديث إعلاميًا.. الخطيب "وارب الباب".. ومن لا يقبل "بالسلامة"
بيلد: عودة الدوري الألماني في منتصف مايو
12 يونيو.. الاتحاد التركي يعلن موعد عودة الدوري
رابطة مدربي بريميرليج: إذا رفضت الأندية مقترح الملاعب المحايدة فقد يتم إلغاء الدوري
تقارير: أزارو "معلق" انتظارًا للعودة إلى المغرب
هل رفضت مصر التواجد في كأس العالم بسبب إسرائيل؟
مقترح يفيد الزمالك.. تعديلات على شروط مشاركة الأندية في المنافسات القارية
"رشحت لاعبين للفريق الأول".. فتحي مبروك يوجه رسالة لفايلر
أزمة بالبريميرليج.. أستون فيلا ينضم لبرايتون في رفض مقترح الملاعب المحايدة
في ذكرى وفاة صالح سليم.. سر المنديل الأبيض.. نصيحة للخطيب.. وخلاف بسبب مبارك
تقارير مغربية: كاف في ورطة.. والمجهول ينتظر الأبطال والكونفدرالية
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "كهربا قضيته محسومة".. ورفض لاعب الزمالك الانضمام للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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