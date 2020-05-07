الزمالك: كهربا قضيته محسومة لكن الحديث عن قيمة التعويض.. والنقاز سيخسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بأن حمدي النقاز سيخسر قضيته مع الزمالك عندما تتوجه للمحكمة الرياضية الدولية كما هو الحال بالنسبة لرزاق أوموتويوسي، وأبدى ثقته في حسم قضية محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال زادة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"المحكمة الرياضية الدولية تختلف عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فالمحكمة تضم 3 محكمين وكل طرف يختار محكم وهناك محكم محايد، وعلى كل فرد أن يقدم المستندات الخاصة به."

وتابع: "هناك محامي أجنبي إضافي سينضم إلى طاقم المحامين المسئولين عن القضية.. موقف الزمالك في الوضع الحالي يستطيع أن يفوز بالقضية بكل سهولة في المحكمة الرياضية."

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وتابع :"رزاق كان لاعب سابق وحصل على حكم من المحكمة الرياضية بمليون و250 ألف دولار لكن عندما توجهنا إلى المحكمة الرياضية تم إلغاء القرار."

وتحدث عن قضية محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد شكوى الزمالك ضده، قائلًا: "موقف كهربا واضح، إذا كان العقد موثق في اتحاد الكرة واللاعب يتقاضي الراتب بشكل منتظم، فالنادي لم يرتكب أي خطأ."

واختتم قائلًا: "المؤكد أن كهربا سيخسر القضية الخاصة بفسخ عقده مع الزمالك، لكن الأمر بعد ذلك مرتبط بقيمة التعويض الذي سيحصل عليه النادي، لأننا نريد الحصول على تعويض ضخم ولذلك اختارنا محامي إيطالي لإدارة هذه القضية."