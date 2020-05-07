الزمالك يعلن مستقبل كابونجو كاسونجو

أكد الإعلامي خالد الغندور أن مستقبل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غير واضح حتى الآن سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كاسونجو موقفه متعلق بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وهو صاحب القرار الأول والأخير في ذلك".

وأكمل "الأجانب الجدد الموسم المقبل سيكونوا إما لاعب واحد أو إثنين وعلى الأرجح سيكون لاعب واحد حال قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد 4 لاعبين أجانب فقط".

وأضاف "صفقات الزمالك للموسم الجديد لن تزيد عن 4 لاعبين".