أكد الإعلامي خالد الغندور أن مستقبل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غير واضح حتى الآن سواء بالاستمرار أو الرحيل.
وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كاسونجو موقفه متعلق بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وهو صاحب القرار الأول والأخير في ذلك".
وأكمل "الأجانب الجدد الموسم المقبل سيكونوا إما لاعب واحد أو إثنين وعلى الأرجح سيكون لاعب واحد حال قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد 4 لاعبين أجانب فقط".
وأضاف "صفقات الزمالك للموسم الجديد لن تزيد عن 4 لاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن مستقبل كابونجو كاسونجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.