بالأسماء.. الزمالك يعلن 6 أسماء مرشحة للعودة

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن بعض اللاعبين المرشحين للعودة إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل بين قائمة المعارين.

وتضم قائمة المعارين بين صفوف الزمالك والتي

تصل إلى ما يزيد عن 10 لاعبين.وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "رزاق سيسيه وأحمد رفعت وأحمد كابوريا وروقة وأحمد أبو الفتوح ومعروف يوسف أبرز الأسماء المرشحة للعودة إلى الزمالك".وتابع/ "تلك الأسماء بالتحديد هي المرشحة للعودة إلى الزمالك والقرار في النهاية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق".