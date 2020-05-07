الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع حراس مرمى

كشف سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حقيقة مفاوضاتهم مع حراس مرمى في الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية القادم.
وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ "الوفد" إن الإسماعيلي لم يدخل في مفاوضات مع أي حارس طوال الفترة الحالية.
وأضاف الصغير قائلًا إنه يثق في الثلاث حراس الإسماعيلي محمدفوزي ومحمد مجدي ومحمود عبدالمنصف، بالإضافة إلى الحراس الصاعدين من القطاع .
وواصل الصغير قائلًا إن أغلب اللاعبين عندما يردون تسويق نفسهم يطلقون إشاعات أن النادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو بيراميدز يرغبون في ضمهم .
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