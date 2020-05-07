الغندور يكشف تفاصيل صفقة تبادلية بين الزمالك والوداد في الموسم المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الزمالك والوداد المغربي خلال الموسم المقبل.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة

الزمالك: "هناك كلام ولكن لم يتم الحسم حتى الآن بإجراء صفقة تبادلية بانضمام أحد لاعبي الوداد إلى الزمالك مقابل رحيل حميد أحداد لصفوف الفريق المغربي".

وتابع: "الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن وهناك أكثر من لاعب بين صفوف الوداد مرشح للعودة إلى الزمالك".