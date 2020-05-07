هاني زادة: ماكليش من المدربين المميزين.. ومشكلته كانت في الجهاز المعاون

أكد المهندس هاني زادة، أن الاسكتلندي ماكليش، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المدربين المميزين، الذين تولوا تدريب الفريق الأبيض.

وقال هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"ماكليش، مدرب مميز، ونجح في قيادة الزمالك للفوز خارج

أرضه أمام كانون ياوندي، في بطولة إفريقيا بالإضافة إلى التعادل أمام أحد فرق الجزائر"، مضيفا :"مشكلة ماكليش، كانت في الجهاز المعاون له، حيث كان المدرب العام الذي استقدمه معه، كان يجعله يجري التغييرات في الدقيقة 90".

وأضاف :"البرتغالي جيسوالدوا فيريرا، نجح في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي الدوري والكأس، ولكن في آخر مشواره الغرور ركبه جامد، وهذا أثر على أداء الفريق".

وتابع :"في مباراة النجم الساحلي، فيريرا فكرني بأتوفيستر، مدرب الزمالك الأسبق والذي كان السبب في الخسارة من الأهلي بسداسية، حيث فتح المدرب البرتغالي خطوط الفريق وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف".