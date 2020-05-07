يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الذين انضموا بدءًا من عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ريال مدريد وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

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كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 2003

في عام 2003 اتخذ رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” قرارًا مثيرًا للجدل بالتخلي عن مدرب الفريق “فيثينتي ديل بوسكي” رغم تتويجه بلقب الدوري الإسباني موسم 2003/2002 وتقديمه لمستوى مُبهر في وجود رونالدو وفيجو وزيدان وراؤول.

وتعاقد بيريز مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وبعد عدة أسابيع من وصول كيروش تعاقد مع لاعبه السابق في مانشستر يونايتد “ديفيد بيكهام” بمبلغ وصل لـ 37 مليون يورو، كأبرز صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2003.

هكذا اعتقد بيريز بأنه أكمل فريق الأحلام أو ما وصفه الإعلام بفريق الأحجار الكريمة أو الجلاكتيكوس، لكن نجم وقائد منتخب إنجلترا “ديفيد بيكهام” لم يُحقق الإضافة المرجوة التي كان ينتظرها عشاق النادي الملكي، رغم تميزه الكبير في صناعة الألعاب وتمرير الكرات العرضية نحو رونالدو.

ريال مدريد كان بحاجة كبيرة لإضافة المزيد من اللاعبين لتشكيلته، فانضمام بيكهام لم يكف خط الوسط الذي بدأ يعاني من رحيل المسمار الفرنسي كلود ماكيليلي إلى تشيلسي بحوالي 20 مليون يورو بتوصية من المدرب الواعد “جوزيه مورينيو”.

وازدادت مشاكل خط وسط ريال مدريد برحيل إيفان كامبو وفرناندو هييرو، ثم رحيل البرازيلي فلافيو كونسيساو على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند، وعدم تجديد عقد الإنجليزي ستيف ماكمانمان الذي كان يشكل ثنائية مميزة مع ديفيد بيكهام في يورو 2000.

وتفاقم وضع الخط الأمامي سوءًا برحيل الهداف الاسباني “فرناندو موريانتس” الذي كان أكثر ما يحتاجه ديفيد بيكهام كي ينجح خلال مسيرته مع ريال مدريد، حيث تقرر إعارته بشكل مفاجيء لنادي موناكو الفرنسي ليتسبب موريانتس فيما بعد في خروج الريال من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 2003:

اللاعب قادم من تفاصيل الصفقة ديفيد بيكهام – إنجلترا مانشستر يونايتد الانجليزي 37.5 مليون يورو خوردي لوبيز – اسبانيا صُعد من ريال مدريد كاستيا دون مقابل أنتونيو نونيز – اسبانيا صُعد من ريال مدريد كاستيا دون مقابل ألفارو ميخيا – اسبانيا صُعد من ريال مدريد كاستيا دون مقابل خوانفران – اسبانيا صُعد من ريال مدريد كاستيا دون مقابل بورخا فيرنانديز – اسبانيا صُعد من ريال مدريد كاستيا دون مقابل

الراحلون عن ريال مدريد عام 2003

اللاعب رحل إلى تفاصيل الصفقة كلود ماكيليلي – فرنسا تشيلسي الانجليزي 20 مليون يورو جيريمي جيتاب – الكاميرون Advertisements تشيلسي الانجليزي 10 مليون يورو فالدو – اسبانيا، كاب فيردي أوساسونا الاسباني 1.8 مليون يورو ستيف مكمانامان– إنجلترا مانشستر سيتي الانجليزي انتقال حر سافيو – البرازيل ريال سرقسطة الاسباني انتقال حر فرناندو هييرو – اسبانيا الريان القطري انتقال حر إيفان كامبو – اسبانيا بولتون واندرز الانجليزي انتقال حر إدوين كونجو – كولومبيا ليفانتي الاسباني انتقال حر توتي – اسبانيا ريال بيتس الاسباني انتقال حر رودريجو فابري – البرازيل أتلتيكو مدريد الاسباني انتقال حر

رحلوا بنظام الإعارة صيف 2003

اللاعب رحل إلى تفاصيل الصفقة فرناندو موريانتس – اسبانيا موناكو الفرنسي اعارة موسم دافيد أجانزو – اسبانيا ليفانتي الاسباني اعارة موسم فلافيو كونسيساو – البرازيل بوروسيا دورتموند الالماني اعارة موسم روبن جونزاليس – اسبانيا بوروسيا مونشنجلادباخ الالماني اعارة موسم