رياضة | ريال مدريد يستهدف نجم إشبيلية لضمه في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف نجم إشبيلية لضمه في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في ضم الجناح الأيمن الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، نجم إشبيلية، خلال انتقالات الصيف المقبلة.

جاء ذلك حسب ما أوضحت تقارير صحفية فرنسية، والتي أشارت إلى أن ريال مدريد لديه اهتمام بأوكامبوس بفضل المستوى الرائع الذي قدمه مع إشبيلية في موسمه الأول، حيث نال إعجاب زين الدين زيدان مدرب الملكي.

أوكامبوس صاحب الـ25 عامًا، انتقل إلى صفوف إشبيلية مطلع الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، قادمًا من أوليمبيك مارسيليا، ولعب مع الفريق 29 مباراة، وسجل 12 هدفا، وصنع 3 آخرين.

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اللاعب لديه شرطًا جزائيًا في عقده مع اشبيليه بقيمة 70 مليون يورو، ولكن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يوافق على دفع هذا الرقم.

ويبحث مدرب الملكي عن طريقة للتغلب على هذه العقبة، نظرا لتمسكه الشديد بضم أوكامبوس، حيث يدرس تقديم الثنائي سيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس، من أجل إقناع إشبيلية بالموافقة على ترك نجمه الأرجنتيني.

ريجيلون يتواجد في صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، فيما يلعب سيبايوس معارا لآرسنال.