رياضة | الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيتخذ قرار هام فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، بعدما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

وترددت أنباء صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيقوم لتخفيض عقود اللاعبين بشكل إجباري، فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي كان أصدر بيان رسمي في الأيام الماضية يعلن من خلاله ضرورة استكمال الموسم الجاري، نظرًا للأضرار المادية والفنية التي ستقع على جميع الأندية المصرية حال الإلغاء.