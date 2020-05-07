رياضة | برشلونة يخطط لضم صفقة مفاجأة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم صفقة مفاجأة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الروسي أليكسي ميرانشوك صانع ألعاب نادي لوكوموتيف موسكو في الصيف القادم.

وأشار الموقع إلى أن أريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة بدأ بالفعل التفاوض مع ميرانشوك لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف.

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وكشف الموقع أن أبيدال ينوي استغلال أن عقد ميرانشوك مع لوكوموتيف سينتهي بنهاية عام ٢٠٢١ القادم ليقوم بضمه بمبلغ صغير.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميرانشوك الصيف القادم أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقد شارك أليكسي ميرانشوك في ٢٤ مباراة حتى الآن مع نادي لوكوموتيف موسكو خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع أهداف آخرين.