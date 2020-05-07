رياضة | مهمة صعبة لـ ريال مدريد فى الحفاظ على 5 نجوم من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهمة صعبة لـ ريال مدريد فى الحفاظ على 5 نجوم من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نادي ريال مدريد خلال الفترة القادمة بسبب إنتهاء عقود نجوم الفريق.

وذكرت تقارير إسبانية إن هناك 5 لاعبين في ريال مدريد تنتهي عقودهم مع الفريق في 2021، وسيتوجب على النادي تجديد عقود بعضهم.

وأشارت الى أن كلاً من كاسيميرو، وسيرجيو راموس، وخاميس رودريجيز، وكريم بنزيما بالإضافة الى لوكاس فاسكيز، تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.

ومن المتوقع بقوة أن يجدد المرينجي عقد الثنائي كاسيميرو وقائد الفريق راموس، في حين أكد وكيل أعمال كريم بنزيما بأن اللاعب جدد عقده مع النادي حتى عام 2022.