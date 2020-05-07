رياضة | بعد مفاوضات الزمالك.. العشري يوافق على رحيل وادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مفاوضات الزمالك.. العشري يوافق على رحيل وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر طارق العشري المدير الفني للنادي المصري على الموافقة على رحيل مهاجم الفريق اللاعب الفلسطيني محمود وادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولكن فى حالة واحدة وهي التدعيم بصفقة قوية خلال الفترة القادمة.

وكان محمود وادي قد إرتبط اسمه خلال الفترة الماضية بنادي الزمالك الذى يسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للابيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويُعد وادي أحد هدافي النادي المصري، والذى جائت له عروض كثيرة خلال الفترة الماضية، بعدما تألق مع الفريق، ببطولة الدوري والكونفدرالية الإفريقية.