رياضة | برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم لوكوموتيف موسكو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إيطالية أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني يتفاوض مع مسئولي لوكوموتيف موسكو من أجل التعاقد مع نجم الفريق الروسي أليكسي ميرانشوك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد صانع الألعاب الروسي ممتد حتى صيف 2021 وأنه لا يرغب في التجديد مع لوكوموتيف.

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وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة يحاول استغلال الوضع التعاقدي لميرانشوك من أجل الحصول على خدماته بسعر معقول، حيث سيضطر لوكوموتيف لبيعه في الصيف المقبل خشية خسارته بشكل مجاني مع نهاية عقده.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ميرانشوك البالغ من العمر 24 عامًا يحظى أيضًا باهتمام يوفنتوس، حيث تواصل معه مسئولي السيدة العجوز قبل عدة أشهر من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

وكشف الموقع الإيطالي أن ميرانشوك شارك في 24 مباراة بقميص لوكوموتيف موسكو في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 9 أهداف خلالها كما قام بصناعة 5 أهداف حتى الآن.