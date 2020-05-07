رياضة | الزمالك يكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك حقيقة الأنباء التي أكدت أن النادي الأبيض تلقى عرضًا من أوليمبياكوس اليوناني من أجل التعاقد مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".

وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"لم تصل للنادي أي عروض تخص أي لاعب ولسنا في مرحلة تسمح بالنقاش في أمور تخص كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا".